Advogado de 28 anos morre em acidente entre moto e trator em Pereira Barreto

Um advogado de 28 anos morreu em um acidente entre uma motocicleta e um trator. A batida aconteceu na Avenida Benedito Jorge Coelho, em Pereira Barreto (SP), no fim da tarde de sexta-feira (22).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trafegava com a motocicleta pela faixa da esquerda da avenida, quando o motorista do trator, que seguia pela faixa da direita, fez uma conversão.

Sem conseguir desviar a tempo, Matheus Henrique Bispo Moura bateu a moto contra o veículo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas e realizaram exames no local da colisão. As causas do acidente serão investigadas pela corporação. O motorista do trator não ficou ferido.