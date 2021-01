Após pedido de Vinicius Camarinha, HC de Marília ganha mais 10 leitos de UTI

Marília inicia a segunda semana na fase vermelha do Plano São Paulo, do governo paulista, com o anúncio de novos leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A conquista foi reivindicada pelo líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa, deputado estadual Vinicius Camarinha (PSB).

O parlamentar confirmou a ampliação no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo ele, são dez novos leitos para o Hospital de Clínicas (HC).

A assessoria de Vinicius distribuiu nota à imprensa. “Estive como secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e a nosso pedido foram confirmados mais dez leitos de UTI que irão reforçar o atendimento de pacientes de Covid-19. O Hospital das Clínicas já está preparando a ampliação para atender Marília e toda a região”.

O parlamentar agradeceu ainda ao governo João Doria (PSDB). “Infelizmente os casos têm aumentado e por alguns dias houve a ocupação máxima dos leitos dos nossos hospitais. Esses dez novos, com certeza, vêm em boa hora”, disse Vinicius.

O ofício solicitando os novos leitos foi entregue por Vinicius ao governador na semana passada, quando o chefe do Executivo estadual esteve na cidade para o início da vacinação contra a Covid-19.

“Recebo aqui no Palácio dos Bandeirantes e ratifico a liberação dos leitos solicitados pelo parlamentar, a região de Marília passa por uma situação difícil na pandemia do novo coronavírus, são mais de 11 mil casos só em Marília, com 148 mortes. Esses leitos serão importantes para a população de Marília e da região. Em breve esses leitos estarão disponíveis”, disse Vinholi segundo a assessoria do deputado.

VACINAS CONTRA A COVID-19

O parlamentar afirmou ainda que ratificou, no encontro com o secretário, uma nova remessa de doses da Coronavac para a região, a vacina produzida pelo Instituto Butantan.

“O governo mandou para a Secretaria da Saúde de Marília 5 mil doses e os trabalhadores da Saúde dos hospitais e da rede básica, além dos idosos institucionalizados (que estão em asilos) já estão sendo imunizados, queremos ir além, para agilizar a vacinação junto aos grupos prioritários. Não mediremos esforços para buscar recursos para o enfrentamento da pandemia”, concluiu Vinicius.