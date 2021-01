De olho na Libertadores, Palmeiras poupa titulares e perde para o Ceará

Com titulares preservados, o Palmeiras perdeu neste domingo (24) para o Ceará por 2 a 1, em Fortaleza, e se afastou do título do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota consecutiva do time alviverde na competição —na quinta (21), a equipe paulista foi superada pelo Flamengo.

Estacionado nos 51 pontos, o Palmeiras vê o líder Internacional, que tem um jogo a mais, ampliar a vantagem na ponta para 11 pontos. A equipe colorada venceu o clássico contra o Grêmio por 2 a 1, com gol no último minuto, em partida também realizada neste domingo, e chegou a 62 pontos.

O prejuízo poderia ter sido ainda maior para o clube alviverde. Dos seis primeiros colocados do Brasileiro, apenas o Inter venceu. O Flamengo (55 pontos), em terceiro, perdeu para o Athletico. No sábado, o São Paulo (58 pontos), vice-líder, também não saiu da igualdade contra o Coritiba, e o Atlético-MG (54 pontos) perdeu para o Vasco. O Grêmio, em sexto, tem 51 pontos.

Para a partida deste domingo, o técnico Abel Ferreira decidiu preservar quase todos os titulares —além de disputar as primeiras posições do Brasileiro, o Palmeiras está na final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Jogadores como Weverton, Gabriel Menino e Luiz Adriano, destaques da equipe alviverde na temporada, sequer viajaram a Fortaleza.