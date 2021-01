Eixo-SP divulga vagas de trabalho abertas para cidades da região

Em parceria com a Concessionária Eixo-SP, a Eventos RH divulgou que está com várias vagas de emprego disponíveis em diversas áreas para Osvaldo Cruz e também outras cidades da região.

Confira as vagas para os municípios da região:

VAGAS EM ADAMANTINA, OSVALDO CRUZ, FLÓRIDA PAULISTA, IRAPURU, JUNQUEIRÓPOLIS E LUCÉLIA – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

VAGAS EM TUPÃ, HERCULÂNDIA E IACRI – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

VAGAS EM MARÍLIA, GARÇA, LUPÉRCIO, ORIENTE E POMPÉIA – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

VAGAS EM RANCHARIA, QUATÁ, PARAGUAÇU PAULISTA E ASSIS – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

VAGAS EM MARTINÓPOLIS, INDIANA E GUACHOS – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

VAGAS EM PANORAMA E SANTA MERCEDES – SP:

Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

Inspetor de Tráfego

Técnico de Pedágio

Cadastre seu currículo gratuitamente através do site:

Acesse a área de vagas abertas do site da Eventos RH: http://recruit.everh.com.br/bt/vagas/;

Localize a oportunidade de interesse pelo nome da vaga e siga as instruções do site para completar a sua candidatura, ou envie seu currículo por email: rodovias@eventosrh.com.br, informando no assunto do email o nome da vaga e da cidade em que deseja trabalhar.