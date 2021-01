Moradora de Flórida Paulista completa 100 anos de idade

Há quase 50 anos morando em Flórida Paulista, a senhora Maria Durvalina da Silva completou ontem (24), os seus 100 anos de idade e como ela mesma fez questão de destacar “bem vividos”.

Nascida em Descalvado/SP, cidade distante cerca de 500 km e localizada na região de São Carlos, Maria Durvalina adotou a Cidade Amizade como sua a sua segunda cidade.

Obedecendo todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 e o distanciamento, ela recebeu a visita do prefeito Wilson Fróio nesta semana, ocasião em que foi presenteada com uma cesta de café, rosas e o agradecimento especial por fazer parte da história do município.

Em conversa com o prefeito, ela destacou que entre suas ações, estão a ajuda ao próximo, ato este que sempre praticou no anonimato. Como boa cidadã, também sempre honrou com o pagamento de seus tributos junto à Prefeitura Municipal e destacou em conversa o chefe do Executivo que esta é uma maneira de colaborar para o crescimento da cidade em que vive para que tudo funcione bem.

O Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) também parabeniza a senhora Maria Durvalina.