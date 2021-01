FLÓRIDA: Missas, cultos e estadia de hóspedes estão proibidos

Tendo em vista as medidas de prevenção do vírus da Covid-19 em Flórida Paulista, o prefeito Wilson Fróio Júnior após se reunir com o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus e demais de saúde do município, determinou a suspensão temporária de cultos, eventos e outras manifestações religiosas com a presença de fiéis no município.

A medida foi tomada com a emissão do decreto 007/ 2021 e é válida pelo período em que a cidade estiver na fase vermelha do Plano São Paulo de Contingenciamento do Coronavírus.

Como alternativa, ficou permitida a realização de lives e transmissões ao vivo que podem ser realizadas dentro dos templos, igrejas e demais espaços religiosos, porém, com a presença de apenas aqueles que sejam indispensáveis para a sua realização e respeitando todas as normas de higienização e o uso de máscaras e álcool em gel.

Atendimentos presenciais de fiéis por sacerdotes, pastores e demais líderes religiosos continuam permitidos desde que sejam feitos mantendo o distanciamento.

O novo decreto proíbe ainda a entrada de novos hóspedes, visitantes e viajantes no setor hoteleiro, pensões e demais estabelecimentos do setor. Espaços para a realizações de festas e eventos, clubes sociais e campos também estão proibidos de funcionar.

A Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Polícia Militar estão atuando na fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas.