FLÓRIDA: Morre a ex-primeira dama e vice-prefeita Mariazinha

Faleceu na tarde desta terça-feira (26), a ex-primeira dama e vice-prefeita de Flórida Paulista, Maria Teixeira Ferracini.

Segundo informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto à familiares, “Dona Mariazinha” como era conhecida na Cidade Amizade, estava em casa, sentiu-se mal e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia onde foi confirmado seu óbito. Após avaliação da equipe médica ficou constatado que ela sofreu um infarto fulminante.

A TRAJETÓRIA DE MARIZINHA



A floridense completou 80 anos em outubro do ano passado; e em sua trajetória, teve parte da vida dedicada à classe carente do município frente ao Fundo Social.

Esposa do saudoso prefeito Gerson Ferracini que esteve por mais de 20 anos no cargo de chefe do executivo floridense, Mariazinha sempre esteve ao lado do marido.

Mariazinha teve papel fundamental na eleição do ex-prefeito Dr. Max, quando foram eleitos em 2012 para o cargo de prefeito e vice-prefeita.

Em 15 de dezembro de 2016 chegou a ser convocada para assumir o cargo de chefe do executivo floridense, após o afastamento de Dr. Max, porém, entregou momentos antes da sessão de posse um ofício informando que não tinha interesse em ocupar o cargo e alegou motivos pessoais.

A despedida de Mariazinha esta prevista para ser realizada à partir das 6h30 desta quarta-feira (27) no Velório Municipal. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal às 10h30, conforme informou a Funerária Flor de Lótus.

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO

Momentos antes da postagem desta matéria, o prefeito Wilson Fróio Júnior entrou em contato com o nosso Núcleo de Reportagem e informou que decretará luto oficial por três dias no município em decorrência do falecimento da ex-primeira dama e ex-vice prefeita.

Ele lamentou seu falecimento e aproveitou para enviar aos familiares e amigos mais próximos seus votos de pesar.

Aos familiares em luto os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site).