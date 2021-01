PAULICÉLIA: Polícia Civil esclarece furto ocorrido em salão de beleza, recupera objetivo e identifica três suspeitos

Um adulto e dois adolescentes foram identificados como sendo suspeitos da autoria do furto. Todos os objetos subtraídos foram recuperados e devolvido ao proprietário do estabelecimento de beleza.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Paulicéia, esclareceu nesta terça-feira (26), um furto a um salão de beleza, ocorrido na madrugada do último sábado (23), na região central de Paulicéia. Um homem, de 29 anos, e dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram identificados como suspeitos da autoria do crime e, com o trio foram recuperados todos os objetos levados do estabelecimento de beleza.

Após o caso ser registrado na unidade policial, os agentes do Setor Investigação iniciaram as diligencias investigativas que acabaram identificando os supostos indivíduos.

Conduzidos até a Delegacia de Polícia o trio acabou confessando o crime praticado indicando onde o material furtado estava (caixa de som, alisadores de cabelo, sugador de pó, lixadeira de unhas, lixadeira para pés, cabine de led UV, aparelho celular, esmaltes e shampoo) sendo os mesmos restituídos para a vítima.

Como não estavam presentes todos os requisitos do estado flagrância, o homem foi liberado, após prestar depoimento; já os adolescentes envolvidos após serem ouvidos foram liberados aos seus responsáveis.

O homem já era conhecido no meio policial, possuindo antecedentes criminais por crimes de furto e roubo, estando ainda em situação prisional de beneficiário de livramento condicional. E pelo novo delito ele poderá responder pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Quanto aos dois adolescentes poderão responder por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.

Diante das provas coletadas, a Autoridade Policial que preside o inquérito policial, irá representar pela concessão do mandado de prisão em face do maior pela conduta reiterada e também pela concessão do mandado de internação aos adolescentes envolvidos.