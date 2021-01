IRAPURU: Ex-prefeito deixa débito de quase R$ 4 milhões com energia, que será pago em cinco anos

A administração passada (2017-2020), através do prefeito Silvio Ushijima em um de seus últimos atos antes de encerrar a gestão, no dia 1º de dezembro de 2020, enviou à Câmara Municipal de Irapuru, Projeto de Lei que permitiu o parcelamento de uma dívida deixada junto à Elektro no valor de R$ 3.936.292,50.

Ao enviar o Projeto de Lei à Câmara Municipal, o ex-prefeito afirmou que, diante da escassez de recursos públicos, aliada à forte crise que assola a gestão pública, o município de Irapuru não tinha alternativa senão a realização de um parcelamento do débito.

De acordo com o Projeto de Lei enviado pelo ex-prefeito à Câmara Municipal, o débito é referente ao período de julho de 2018 a dezembro de 2020.

Os vereadores acabaram aprovando o Projeto de Lei, em sessão do dia 10 de dezembro, e no dia 15 de dezembro foi sancionada a lei pelo próprio ex-prefeito, permitindo a realização do parcelamento junto a Elektro do referido valor.

De acordo com ofício da Elektro com a proposta de parcelamento do referido débito enviado no dia 1º de dezembro de 2020 à Prefeitura de Irapuru, e que a reportagem do site e jornal Folha Regional teve acesso, destaca o seguinte: “valor total do débito R$ 3.936.292,50 no período de 07/2018 a 20/12/ 2020, sendo uma entrada no valor de R$ 100 mil no dia 20 de dezembro/2020 e mais 59 parcelas mensais consecutivas com valor estimado em R$ 85.332,92 (já contemplado 0,50% de juros e projeção de IGPM)”.

Desta forma a Prefeitura Municipal de Irapuru terá ainda mais praticamente 5 anos pagando os débitos da administração anterior, sendo toda esta administração e ainda o primeiro ano da futura administração (2025). Através das redes sociais, o vereador Heitor Nelson Ferreira, lamentou o débito deixado pelo ex-prefeito, lembrando que mesmo com a cobrança da taxa de iluminação pública da população, a administração deixou de pagar outro acordo feito desde 2018, o que resultou nessa dívida.

VEREADORA VAI DENUNCIAR

A vereadora Rosa Cicero (Rosinha) eleita para a atual legislatura e que inclusive foi candidata a presidente da Câmara Municipal de Irapuru, obtendo quatro votos, em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, lamentou o débito deixado pelo ex-prefeito.

Rosinha afirmou que irá denunciar o débito no Tribunal de Contas do Estado e também irá denunciar junto a Promotoria de Justiça pedindo providências, pois as parcelas irão ultrapassar a atual legislatura e irá prejudicar a população por cinco anos.