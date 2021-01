LUCÉLIA: Indústria de roupas suspende atividades e dispensa trabalhadores

A crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que atinge diversos setores da cadeia produtiva em todo o mundo – o que também ocorre na atividade econômica local – levou os dirigentes de uma indústria de roupas masculinas de Lucélia a suspender as atividades por tempo indeterminado e dispensar seus trabalhadores.

Com as restrições que atingem eventos, negócios e demais atividades, o consumo de por trajes masculinos caiu. Sem encomendas e vendas a empresa não produz e não consegue viabilizar um fluxo que garanta sua operação. Para o setor da fabricação de roupas, em todo o país, ainda não há um cenário otimista.

Diante desse quadro, a fábrica de roupas de Lucélia, que operava com cerca de 100 trabalhadores, em média, no período de alta produção, e que estava atualmente com cerca de 70 funcionários, dispensou todo o seu quadro. Nesta segunda-feira (25) os trabalhadores compareceram ao local de trabalho para a formalização das dispensas.

A possibilidade de retomada das atividades, na empresa, ainda existe, porém depende da concretização de novas encomendas e fechamento de novos contratos. Os dirigentes da empresa trabalham nesse sentido, buscando formalizar novas vendas que permitam a reativação da atividade produtiva, mesmo que eventualmente seja com um quadro reduzido.