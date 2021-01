Osvaldo Cruz confirma 18º óbito causado pela Covid-19; é a quarta vítima fatal na mesma família

A Vigilância Epidemiológica de Osvaldo Cruz confirmou, nesta segunda-feira (25), a 18ª morte provocada pela Covid-19 na cidade. A mais recente vítima foi uma mulher de 74 anos, que faleceu no último domingo (24).

A idosa foi internada no dia 14 de janeiro com sintomas característicos do novo coronavírus. Ela foi submetida a exame, que confirmou a doença.

Conforme a Prefeitura, a idosa é a quarta pessoa da mesma família a morrer vítima da doença. Além dela, faleceram mais duas irmãs, de 71 e 68 anos, sendo uma moradora de Lucélia, e um primo.

Nesta segunda-feira (25), a Vigilância Epidemiológica de Osvaldo Cruz confirmou que subiram para 610 os casos positivos da Covid-19. Na sexta-feira (22), eram 602.

Entre as confirmações, 577 casos já são recuperados.

Ainda entre os positivos, há três pessoas hospitalizadas para o tratamento da doença e 12 em monitoramento domiciliar.

Já os casos suspeitos subiram de 102 para 120 e os descartados permaneceram em 1.414.