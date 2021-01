DRACENA: Idoso de 77 anos é a 38ª vítima fatal da Covid-19

A Prefeitura de Dracena confirmou nesta quarta-feira (27) mais uma morte provocada pela Covid-19.

Com o novo registro, número de óbitos na cidade aumentou para 38.

A vítima fatal é um homem, de 77 anos, que era hipertenso e esteve internado na Santa Casa do município do dia 11 ao dia 14 de janeiro. Depois de receber alta, voltou a ser internado no dia 19 de janeiro e permaneceu até o dia 25 de janeiro, quando morreu.

Ainda conforme a Prefeitura, Dracena possui 1.917 casos positivos da doença e 42 notificações suspeitas.