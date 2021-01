LUCÉLIA: Prefeita e vice participam de reunião na Secretaria Estadual de Habitação

O município de Lucélia esteve representado pela prefeita Tati Guilhermino e vice-prefeito Marcos Lima, na reunião realizada no dia 12 na Secretaria de Estado da Habitação pelo secretário Flávio Amary junto a 15 municípios da região de Marília e Presidente Prudente. O deputado estadual Mauro Bragato também esteve presente.

Durante a reunião, Amary apresentou os programas e projetos da Secretaria além de reforçar o apoio do Governo do Estado de São Paulo na execução e ampliação de moradias nos municípios.

Ainda na Secretaria de Estado da Habitação, a prefeita Tati Guilhermino e o vice-prefeito, Marcos Lima, em reunião com o secretário Flávio Amary, manifestaram interesse em inserir o município de Lucélia no programa Cidade Legal, que auxilia os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei.

Em breve, os representantes do executivo de Lucélia deverão retornar solicitando agilidade no início das obras do conjunto habitacional “Lucélia G”, na Vila Rennó.