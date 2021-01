Tupã reabre o comércio nesta quinta feira (28)

O prefeito reeleito de Tupã, Caio Aoki concedeu entrevista no final da tarde desta quarta feira ( 27 ) e confirmou que o comércio da cidade será reaberto à partir de amanhã, quinta feira ( 28).



O atendimento presencial será permitido das 10h até às 18h e aos sábados das 9h às 13h.



No entanto, o funcionamento dos bares continuará proibido sendo permitido somente o atendimento delivery para os restaurantes e lanchonetes.



A exemplo de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Paraguaçu Paulista e outras, Tupã também se alicerça na decisão do STF que dá livre arbítrio para o município decidir sua posição de acordo com a realidade e os dados fornecidos pela secretaria municipal de saúde.