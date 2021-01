JUNQUEIRÓPOLIS: Aglomeração obriga interdição de Praça pelo Setor de Vigilância Municipal

O Setor de Vigilância Municipal de Junqueirópolis, coordenado pelo João Paulo Santos Rodolfo Costa e equipe, estiveram realizando trabalho de interdição das mesas e bancos da praça Sakuity Ikeda de frente para o Posto Max Center, local em que acontece diariamente grande aglomeração de pessoas.

O trabalho realizado pela Vigilância Sanitária naquela praça tem como objetivo conscientizar as pessoas principalmente jovens, quanto a aglomeração que tem sido a grande causa no aumento de pessoas infectadas com a Covid-19 na região.

Conforme o levantamento feito por técnicos da área de saúde, o local vinha sendo usado por pessoas que se aglomeravam, sem o devido uso da máscara. Foi feita a constatação do uso de narguilé por Jovens, compartilhando do mesmo bico.

O ato se deu para que todos tenham consciência que neste momento todos estamos na fase vermelha e que tenham a responsabilidade em manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos.

O comércio ambulante que funciona no entorno da praça foi orientado sobre as normas elaboradas e divulgadas no Decreto Municipal para fase vermelha do Plano SP.

Sobre a medida tomada, o Diretor de Saúde Israel Gumiero disse que a mesma se faz necessário para que os frequentadores daquela e outras praças, tenham consciência da gravidade do momento de enfrentamento ao novo coronavírus.