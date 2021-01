LUCÉLIA: Comerciantes organizam carreata em prol a reabertura do comércio

Esta sexta feira (29), está sendo marcada por intensos movimentos de empresários de todos os setores afetados pelas medidas de combate à pandemia, em todo o estado de São Paulo e Lucélia também aderiu.

O movimento vai realizar uma carreata, um ato pacífico, onde os empresários reivindicam a reabertura do comércio, afirmando que o seu trabalho é essencial e que precisam trabalhar.

O comércio, principalmente, tem sido cada vez mais penalizado pela situação dramática da pandemia, que provocou medidas rígidas por parte do Plano São Paulo de Desenvolvimento, que manteve, nesta sexta feira, a região de Marília, da qual fazem parte vários municípios da região, na fase vermelha, a mais restritiva do plano e reivindica maior flexibilidade para que possam trabalhar com a adoção de todas as medidas de segurança e distanciamento.

A carreata em Lucélia está marcada para a tarde desta sexta feira (29), saindo da via de acesso, em frente ao terminal rodoviário, passando pelo comércio e até em frente ao Fórum da cidade.

É um movimento de reivindicação em prol a reabertura do comércio e outras atividades, que possam atuar dentro das medidas protetivas de segurança na pandemia.