OSVALDO CRUZ: Câmara Municipal reforça pedido de novos leitos para a região no enfrentamento à pandemia

Após reunião com a Prefeita Vera Morena, os vereadores de Osvaldo Cruz assinaram nesta quinta-feira, 29, ofício conjunto com a Prefeitura para que o Estado conceda novos leitos para a região de Marília no enfrentamento da pandemia.

De acordo com o Presidente da Câmara, Antonio Bortoluci (Tuti), os poderes Executivo e Legislativo vão atuar em conjunto no sentido de elevar o número de ofertas de vagas na região de saúde para que os índices de ocupação dos leitos seja menor.

Com isso as cidades que pertencem à Direção Regional de Marília poderiam pleitear uma flexibilização maior de atividades econômicas, além de dar maior segurança à população em caso de necessidade de internações.

O pedido é para aumento no número de vagas tanto no setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) quanto na enfermaria que tratam especificamente dos casos da Covid-19.

O ofício será protocolado hoje (29) em Marília perante a Direção Regional de Saúde juntamente com pedido no mesmo sentido por parte da Prefeitura.