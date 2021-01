Parte da região da Nova Alta Paulista evolui para a fase laranja e tem permissão para reabrir o comércio

Os municípios vinculados ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Presidente Prudente evoluíram nesta sexta-feira (29) para a fase laranja do Plano São Paulo e poderão reabrir o comércio.

Já os municípios sob a jurisdição do DRS de Marília continuaram na fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, e ainda não têm permissão para a retomada do funcionamento do comércio.

Os 31 municípios da Nova Alta Paulista estão divididos entre os Departamentos Regionais de Saúde de Marília e de Presidente Prudente.

Ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente pertencem as seguintes cidades da região da Nova Alta Paulista, que passaram para a fase laranja: Dracena, Flora Rica, Irapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João do Pau d’Alho, Tupi Paulista.

Já as cidades da Nova Alta Paulista que pertencem ao DRS de Marília e que continuaram na fase vermelha são: Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres, Salmourão.

Quando começaram as atualizações do Plano São Paulo, em 27 de maio de 2020, os 44 municípios do Oeste Paulista vinculados ao DRS de Presidente Prudente estavam classificados na fase amarela. Depois, em 10 de junho, regrediram para a fase vermelha, na qual permaneceram até 10 de julho, quando subiram para a etapa laranja. Esta região continuou estagnada, sem evolução ou decréscimo, na fase laranja, até conseguir passar para a etapa amarela no dia 4 de setembro. Em 22 de dezembro, o DRS de Presidente Prudente recuou para a fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. No dia 8 de janeiro de 2021, na primeira atualização do Plano São Paulo neste ano, o DRS de Presidente Prudente evoluiu para a fase laranja, etapa em que foi mantido em 15 de janeiro. No entanto, no dia 22 de janeiro, houve o regresso para a fase vermelha. Já nesta sexta-feira (29), a mesma região evoluiu para a fase laranja.

Já os 12 municípios do Oeste Paulista atrelados ao DRS de Marília começaram, em 27 de maio do ano passado, na fase laranja. Em 19 de junho, decaíram para a fase vermelha. Em 10 de julho, subiram para a fase laranja, na qual ficaram até a atualização feita em 7 de agosto, quando evoluíram pela primeira vez para a etapa amarela. No dia 21 de agosto, voltaram a regredir para a fase laranja, na qual permaneceram até o dia 4 de setembro, quando retornaram para a etapa amarela. Na atualização do Plano São Paulo feita em 22 de dezembro, o governo do Estado manteve o DRS de Marília na fase amarela. No dia 8 de janeiro, houve o recuo para a etapa laranja e, uma semana depois, mais um regresso, agora para a fase vermelha, que foi mantida no dia 22 de janeiro e nesta sexta-feira (29).

A fase mais rígida, que é a vermelha, só permite o funcionamento normal em setores essenciais, como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Demais comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

Já na etapa laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até oito horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

A venda de bebidas alcoólicas no comércio varejista só pode ocorrer entre 6h e 20h. Somente a partir da fase verde, a mais branda, é que essa comercialização poderá voltar a ser feita sem as restrições atuais.