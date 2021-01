Casal morre em grave acidente na SP-294

Morreu na madrugada deste sábado, no Hospital das Clínicas, a segunda vítima de um grave acidente ocorrido na noite de ontem, na SP-294, na saída de Marília para Pompeia, pouco depois do presídio.

Pelo que foi apurado no local, chovia muito e o condutor do carro (um Renault Kwid) saiu para o acostamento e tentou fazer um retorno sobre a pista.

Com o violento impacto, o pastor Marcos Mendes acabou morrendo no local. A esposa dele ainda foi socorrida com vida, mas acabou falecendo por volta das 2h, quando era atendida no setor de emergência do HC. Uma ocupante da caminhonete, uma mulher de 82 anos, sofreu ferimentos leves.

O motorista da outra caminhonete acabou invadindo o local do acidente, bateu no carro onde estava o casal e ainda atingiu um Bombeiro.



O acidente mobilizou equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Eixo-SP, além da Polícia Rodoviária Estadual.

Durante o trabalho das equipes, o motorista de uma outra caminhonete, com placas de Oriente, não atendeu aos alertas dos funcionários da Eixo, que faziam a sinalização no local, e acabou batendo no carro onde estava o casal.

Com o impacto, um dos bombeiros que ajudava no socorro às vítimas acabou sendo atingido. Ele sofreu ferimentos leves em uma das pernas e foi socorrido ao HC.

O Corpo de Janaina será transladado para Velório e Sepultamento no Memorial Vida Prev em Dracena. O esposo será sepultado na cidade de Assis.