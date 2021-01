Incêndio atinge área interna da Arena Castelão, em Fortaleza

Um incêndio atinge a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza, hoje (30) de manhã. O estádio estava sendo preparado para a partida entre Floresta e Mirassol, às 16h, pela final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Dois efetivos dos Corpos de Bombeiros e três ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) trabalham no local para controlar as chamas, que podem ser vistas de fora do estádio, e atender vítimas. Pelo menos três pessoas são atendidas por inalação de fumaça, mas até o momento não houve necessidade de hospitalização de nenhuma delas. Não há feridos mais graves, segundo apurou o UOL Esporte.

O incêndio começou próximo às cabines de rádio do Castelão e se alastrou rapidamente. Os bombeiros foram acionados às 10h13.

Carlos Rogério Dias de Assis, que trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço para transmissões de jogos, descreveu o ocorrido: “Estávamos montando equipamento para transmissão do jogo de hoje e eu senti, fui o primeiro a sentir, o cheiro de queimado. Vinha sentindo já há alguns minutos, comentei com colegas e quando nos viramos para as cabines de rádio vimos o fogo começando em cima das nossas câmeras e nós corremos e conseguimos salvar todo o equipamento e apagamos o fogo. Foi em cima das câmeras centrais das cabines de rádio”, disse, antes de completar:

“A gente correu para salvar equipamento, vimos o fogo se alastrando, vidros caindo e nosso único pensamento era correr para salvar as câmeras, os equipamentos. Lógico que as nossas vidas eram primordiais também. Não tem feridos, todo mundo está tossindo, alguma coisa parecida, mas nada de feridos. Tinha na faixa de umas 20 pessoas trabalhando, todos conseguiram sair.”

Ainda não há informações se o jogo entre Floresta e Mirassol será mantido para a Arena Castelão, alterado de lugar ou adiado. A tendência é que seja adiado, assim como o compromisso entre Ceará e Athletico, amanhã (31), às 19h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A CBF aguarda retorno dos clubes e do Governo do Ceará sobre o incêndio.