Polícia Ambiental multa homens e apreende 25 kg de peixes no Rio Aguapeí

No barco foram localizados vários peixes nativos malhados na rede (pintado, corimbatá, armal e piapara), alguns já dentro de um saco de ráfia, totalizando 25 quilos. Também foi apreendida uma tarrafa.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão em flagrante ao pescador que estava na embarcação, sendo o mesmo conduzido juntamente com os materiais até a Delegacia de Polícia Civil de Adamantina, pela prática de crime ambiental, com base no artigo 34 da Lei Federal 9.605/98.