Capitais fazem carreata contra presidente Bolsonaro neste domingo

Neste domingo (30), em algumas cidades do Brasil, carreatas contra o presidente Jair Bolsonaro tomaram conta das ruas. Com a temática “Fora Bolsonaro”, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, São Luís e entre outras, manifestantes pediam pelo impeachment, melhora no plano de imunização da covid-19 e ajuste no plano do auxílio emergencial.

No Rio de Janeiro, participantes do protesto foram convocados e organizados pelos grupos Acredito e Povo Sem Medo. Eles se concentrarão no bairro da Gloria, na Zona Sul da cidade e seguiram até Copacabana.

No mesmo bairro, um bolsonarista, que estava sem máscara, reagiu de forma contrária ao ato e um manifestante chegou a descer do carro para confrontá-lo, mas não houve confronto físico entre eles. Ao longo do percurso, moradores, de suas janelas, se juntavam a frase “Fora Bolsonaro” e a manifestação termina seu percurso no Aterro do Flamengo.

Em Salvador, no bairro de Calçada, manifestantes de movimentos sociais, membros de sindicatos e opositores participaram da carreta na região. A manifestação seguiu até o bairro Paripe e durante o ato, os protestantes também pediam a vacinação contra o novo coronavírus gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Subúrbio Ferroviário de Salvador se levantou, como dezenas de capitais e centenas de municípios brasileiros, contra a corrupção e os crimes do desgoverno. Bolsonaro faz mal ao Brasil, maltrata os mais pobres, faz pouco caso da pandemia e piora a economia nacional. Por isso estamos nas ruas: em defesa da vida, da democracia, da vacina para todos, da volta do auxílio emergencial para os mais pobres, do emprego para nosso povo trabalhador e pelo impeachment do genocida”, declara o deputado estadual Robinson Almeida (PT).