Carro capota e cai em barranco às margens da Rodovia Castello Branco

Um homem, duas mulheres e uma criança de 5 anos foram resgatados com ferimentos depois de o carro em que estavam capotar e cair em um barranco às margens da Rodovia Castello Branco, em Águas de Santa Bárbara (SP), neste sábado (30).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o pneu do carro teria estourado, quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo, bateu em uma canaleta e capotou, na altura no quilômetro 290.

O veículo ainda quebrou uma árvore e caiu no barranco de aproximadamente 15 metros.

De acordo com os bombeiros, o carro parou em uma defesa de concreto e por pouco não caiu em um rio, próximo à rodovia. A criança estava sentada em uma cadeirinha infantil e não se feriu.

As outras três vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas ao pronto-socorro de Avaré (SP).