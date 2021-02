CBF modifica datas, e Grêmio e Palmeiras definirão Copa do Brasil após o Brasileirão

Após a conquista da Libertadores pelo Palmeiras, a CBF anunciou na noite deste sábado modificações nas datas da final da Copa do Brasil entre o time alviverde e o Grêmio. Antes marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro, agora os jogos acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. A mudança ocorreu porque o Palmeiras vai disputar o Mundial de Clubes no Catar a partir do dia 7 de fevereiro.

O jogo de ida será na Arena do Grêmio, às 16h, no dia 28 de fevereiro, um domingo. No domingo seguinte, 7 de março, o Palmeiras joga em casa, no Allianz Parque.

O Palmeiras conquistou o título da Libertador neste sábado ao vencer o Santos por 1 a 0 no Maracanã. Agora, o time já começa a pensar no adversário na semifinal do Mundial de Clubes, no Catar. O rival sairá do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul, que se enfrentam na próxima quinta-feira, pelas quartas de final, na abertura do torneio.

A estreia do Palmeiras no Mundial será no dia 7 de fevereiro, no Estádio Education City, mesmo palco da decisão, no dia 11. O Bayern de Munique, campeão europeu, estreará no dia 8, no Ahmad Bin Ali Stadium.