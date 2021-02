Breno Lopes fica fora da lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial

A Fifa divulgou a lista dos jogadores inscritos no Mundial de Clubes, que começa nesta semana no Qatar. E a relação de 23 atletas do Palmeiras tem uma baixa importante: Breno Lopes, o herói do título da Libertadores, não está nela. Os clubes precisam inscrever 23 jogadores que de fato poderão entrar em campo na competição – essa relação foi enviada à Fifa antes da final da Libertadores. Breno, portanto, não poderá jogar o Mundial.

A questão de Breno Lopes é contratual, já que ele foi adquirido do Juventude no fim de novembro de 2020, fora do período elegível para participar do Mundial. O regulamento específico da competição da Fifa diz que um jogador contratado fora da janela internacional de transferências não pode ser inscrito — a brasileira terminou em 9 de novembro de 2020, duas semanas antes de Breno ser contratado.

É um regulamento diferente, por exemplo, da Libertadores, que não prevê essa data, por isso Breno pôde ser inscrito normalmente no torneio em que acabou por ser o herói da final. O Palmeiras consultou a Fifa no início de janeiro, antes ainda da semifinal do torneio continental, sobre a condição de Breno Lopes e a resposta chegou em 22 de janeiro, oito dias antes da final da Libertadores: o atacante não poderia ser inscrito.

A situação não é inédita: em 2017, o Grêmio não pôde inscrever Cícero e Cristian no Mundial de Clubes daquele ano nos Emirados Árabes porque os dois jogadores haviam sido contratados fora do período estipulado no regulamento, que para equipes brasileiras era o fim de julho. Cícero, como Breno Lopes, havia sido o autor do gol importante na final da Libertadores contra o Lanús.

Outros 12 jogadores são relacionados como reservas e viajarão ao Qatar, mas não será o caso e Breno. Pelo regulamento do Mundial, só poderá haver troca na lista dos 23 por um desses 12 em caso de lesão confirmada por laudo até 24 horas antes da estreia.

Gabriel Verón, atacante que machucado não esteve nem no banco de reservas na final da Libertadores, ocupa o lugar que poderia ser de Breno caso ele estivesse apto a ser inscrito. Verón está em fase final de recuperação e viajará a Doha. Caso o Palmeiras entenda que ele não estará apto para entrar em campo poderá haver a substituição até o dia 6.

O Palmeiras faz seu primeiro jogo no Mundial, já na semifinal, no próximo domingo (7), contra o vencedor de Tigres (México) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul). O jogo começará 15h (de Brasília). Se ganhar jogará a final no dia 11 de fevereiro contra Bayern de Munique (Alemanha) ou Al-Duhail (Qatar) e Al-Ahly (Egito). Caso perca a semifinal, disputará o terceiro lugar, também dia 11.

GOLEIROS

Weverton

Jailson

Vinicius

LATERAIS

Marcos Rocha

Viña

Mayke

ZAGUEIROS

Gustavo Gómez

Luan

Empereur

Kuscevic

Emerson Santos

MEIO DE CAMPO

Felipe Melo

Patrick de Paula

Gabriel Menino

Danilo

Lucas Lima

Zé Rafael

Raphael Veiga

Gustavo Scarpa

ATACANTES Rony

Luiz Adriano

Willian

Gabriel Verón