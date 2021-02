Governo de SP cria Comissão Médica da Educação para orientar volta às aulas presenciais

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (1º) a criação da Comissão Médica da Educação de SP, que vai nortear as decisões sobre a volta às aulas presenciais em todo o Estado.

“Essa comissão é formada por especialistas com destaque nas áreas de pediatria, infectologia e epidemiologia e contribuirá para garantir suporte técnico e científico para que a volta às aulas seja realizada de forma responsável e absolutamente segura na rede estadual de Educação”, disse Doria.

As atribuições da comissão serão monitorar e orientar as ações de prevenção, vigilância e controle referentes à COVID-19 nas unidades escolares do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. Isso inclui, além da rede estadual, as escolas municipais e particulares.

“A decisão sobre interromper temporariamente as atividades de ensino em um determinado local e o momento para retorná-las será tomada junto à Comissão Médica da Educação de São Paulo, considerando o nível de transmissão local e a capacidade de resposta da área de saúde, com o aval final do Centro de Contingência do Coronavírus”, destacou o Secretário de Educação, Rossieli Soares.

Fazem parte da comissão profissionais como Luciana Becker Mau Helman, médica infectopediatra do Hospital Albert Einstein; José Osmar Medina de Abreu Pestana, diretor do Hospital do Rim; Helena Sato, médica pediatra e Coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; Marco Aurélio Palazzi Sáfadi, Diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; e Wanderson Oliveira, Secretário de Serviços Integrados do Supremo Tribunal Federal e ex-Secretário Nacional de Vigilância em Saúde.

A Comissão Médica da Educação de SP pode solicitar a participação de outros profissionais para contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos. Esta comissão foi formada para tratar especificamente de assuntos restritos à Educação no Estado de São Paulo e não se sobrepõe às decisões do Centro de Contingência do Coronavírus.