LUCÉLIA: Prefeitura irá instalar Central Covid em antigo PSF

Com o intuito de orientar as pessoas que estão com dúvidas em relação ao seu estado de saúde e sobre a pandemia de Coronavirus, a Prefeitura de Lucélia, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, irá inaugurar a ‘Central Covid’, na Vila Rennó (antigo PSF João Garcia Maldonado).

A iniciativa integra as novas ações que estão sendo desenvolvidas no combate à Covid-19 no município de Lucélia.

De acordo com a prefeita Tati Guilhermino, os pacientes com dúvidas ou sintomas gripais deverão ir diretamente ao local.

“A ação visa evitar o fluxo de pessoas que tenham possíveis sintomas da doença junto aos demais que procuram o Centro de Saúde para diversas finalidades”, disse a prefeita. “Desde o início do mês conseguimos redefinir os acessos no Centro de Saúde, mas, visando aumentar as precauções e ter um acolhimento adequado, vamos implantar a Central Covid”.

O início das atividades deverá acontecer em até 15 dias.

PARCEIROS

No início da semana passada, a secretária e o diretor de Saúde e Saneamento, Márcia Vudovix e Laércio Parússulo, acompanhados pelo médico Guilherme Bonardiman, estiveram no local onde será implantada a Central Covid.

“Fomos ao local onde definimos a logística dos atendimentos”, relatou a secretária. “Dr. Guilherme tem sido um grande parceiro do município, em sua profissão, tem experiência no atendimento direcionado à Covid-19. Como voluntário, tem contribuído para que possamos evoluir quanto aos trabalhos de prevenção e acolhimento dos pacientes”.

Nesta sexta-feira, 29, o Grupo RS, empresa parceira do município, proporcionou, sem custos, uma equipe para efetuar a limpeza e higienização do local, contribuindo para a agilidade nas instalações e breve inauguração do local.