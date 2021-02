FLÓRIDA: Moradores do Morada do Sol, Hosoume e empresários vão buscar amparo do MP por serviços dos Correios

Moradores do conjunto habitacional Morada do Sol, residencial Hosoume e empresários do Distrito Industrial de Flórida Paulista vão buscar amparo no Ministério Público visando ter acesso aos serviços dos Correios nestas localidades.

Segundo informações obtidas pela reportagem junto aos moradores, o Morada do Sol já tem mais de 12 anos de existência, o residencial Hosoume mais de quatro anos e o Distrito Industrial II três anos e até hoje não contam com a entrega de correspondências e outros tipos de objetos, exceto que estes sejam encaminhados via Sedex.

Em matéria anterior veiculada em meados de 2020 pelo jornal e site Folha Regional, a assessoria de imprensa dos Correios alegou que não realizava o serviço de entrega pelo motivo das ruas não contarem com identificação por nomes e a ausência de números nos logradouros, tanto nos dois bairros, quanto na área industrial.

Acontece que desde o mês de agosto do ano passado, a Prefeitura Municipal implantou a identificação das ruas não somente no Morada do Sol, Hosoume e Distrito Industrial, mas também em todos os outros locais que ainda não possuíam, porém, até o momento, o Correios ainda não beneficia os moradores e empresários destes locais com o serviço.

Ainda segundo os moradores e empresários que buscam a melhoria, a coleta de assinaturas para serem protocoladas apresentando o problema junto ao Ministério Público Federal em Tupã deve ter início nos próximos dias.