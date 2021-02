Deputado Bragato informa: Governo do Estado repassa R$ 4 milhões para 32 municípios da Alta Paulista

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo de São Paulo fez o repasse de R$ 4 milhões do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) para os FMAS (Fundos Municipais de Assistência Social) de 31 municípios da Alta Paulista. O anúncio foi feito pelo governador João Doria e pela secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, em cerimônia virtual realizada nesta terça-feira, 2/02, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Bragato explica que este recurso deverá ser utilizado pelos municípios para aplicar programas e serviços da rede de proteção socioassistencial de acolhimento a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social. “Esse recurso vai beneficiar crianças e idosos da cidade, por meio da manutenção ou criação de serviços essenciais para a população”, destacou.

“Nós temos um ano difícil pela frente. É o ano da vacina, será o último ano desta pandemia que nos entristece muito, com mais de 225 mil mortos no Brasil e, por conta da pandemia, teremos desemprego, subemprego, falta de renda e falta de alimentos para famílias de vulnerabilidade”, disse o governador.

“Este repasse estadual é de extrema importância para que os municípios invistam nos programas e serviços da rede socioassistencial, de acordo com os planos e demandas de cada cidade, ganhando autonomia para promover ações eficazes e que alcancem os indivíduos na ponta”, explica a Secretária Célia Parnes.

A presidente do Fundo Social do Estado, Bia Doria, e o secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também participaram da cerimônia virtual com representantes das cidades.