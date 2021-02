Grupo pedala quase 100 km entre ida e volta de bike de Flórida ao Santuário de Santo Expedito

Um grupo composto por seis amigos fez o trajeto de Flórida Paulista até Santo Expedito com bicicletas.

A aventura sob duas rodas ocorreu na semana passada e realizada pelo grupo que constantemente vem praticando o ciclismo por vários locais da cidade e região, mas que neste “desafio” teve o maior percurso praticado pelos mesmos até então.

Eles saíram de Flórida Paulista e seguiram até o Distrito de Ameliópolis e em seguida foram para Santo Expedito em um trajeto de quase 47 km com a conclusão do percurso de ida finalizado nas obras de construção do Santuário Nacional de Santo Expedito.



Não bastasse toda a aventura e o desgaste físico da distância percorrida inicialmente, os “bikers” resolveram fazer o trajeto de retorno à Flórida Paulista também na “pedalada”, completando os 94,66 quilômetros.



“Foi uma experiência diferenciada e bastante animada. No trajeto pudemos conversar sobre diversos assuntos e aproveitar as belezas da natureza. No final, pudemos agradecer a Deus e a Santo Expedito pela vida, saúde e por nos proporcionar forças para este desafio”, destacaram os participantes.

Eles já planejam uma nova pedalada, o que deve ocorrer nos próximos dias.