Acidente entra carro e moto mata casal em rodovia de Porangaba

Um casal morreu em um acidente envolvendo um carro e uma moto na Rodovia Prefeito Benedito Oliveira Vaz, em Porangaba (SP), na sexta-feira (5).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro teria invadido a pista contrária e batido de frente com uma moto na altura do quilômetro 62. Com o impacto da batida, o casal que estava na moto morreu no local.

Já o motorista do carro foi socorrido pela ambulância municipal e levado ao pronto-socorro da cidade apenas com ferimentos leves.