Botucatu: 2.º padre morre de Covid

A Arquidiocese de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) comunicou a morte do padre Luiz Alcione Grillo, de 58 anos, na manhã deste sábado (6). Ele foi internado na UTI de um hospital da cidade no dia 22 de janeiro com Covid-19 e, após 15 dias, veio a óbito. Trata-se do segundo padre que morreu no município por conta do coronavírus.

Em nota, a Arquidiocese lamenta a perda e pede união. “Neste momento de dor, saudades e esperança na Ressurreição, a Arquidiocese de Botucatu se une aos familiares e amigos”, traz o texto.

O corpo de Luiz Grillo foi sepultado as 10h deste domingo (7) em Cordislândia (MG).

Outras três mortes por Covid-19 ocorreram nos últimos dias na Arquidiocese de Botucatu. Trata-se do padre Sebastião dos Santos e duas freiras, a irmã Maria Aparecida de Oliveira e a irmã Maria Nilda dos Reis.