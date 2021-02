DRACENA: Prefeito anuncia estudos para a construção de novo Paço Municipal

Em reunião com membros da imprensa, sábado, o prefeito André Lemos informou que iniciou estudos para a construção de novo Paço Municipal. A princípio será criado um fundo com depósitos anuais de R$ 500 mil para que no futuro o município tenha recursos para a obra. O prefeito projeta a necessidade em torno de R$ 5 milhões para o empreendimento.

O atual Paço Municipal, que leva o nome do ex-prefeito Oswaldo Paulino dos Santos, foi construído há mais de 50 anos e apresenta problemas estruturais e poderá ser usado no máximo por 10 anos, conforme as primeiras avaliações. Outro problema foi a construção sobre uma galeria que surgiu após a tubulação do córrego que há no local.

O prefeito determinou a eliminação de um reservatório de água de 20 mil litros, que fica sobre o prédio, para aliviar o peso na estrutura. Reservatórios menores serão instalados nas extremidades do Paço.

Indagado sobre a possibilidade da Prefeitura adquirir a obra do shopping inacabado, André Lemos descartou a medida por alguns motivos. A municipalidade não pode participar de leilões. Entre custo da desapropriação e o acabamento do prédio o valor poderia superar de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões, bem acima do necessário para uma obra nova.

PRÉDIOS DO GOVERNO – A Prefeitura tem interesse em vários prédios do governo para abrigar as repartições municipais. De imediato está pleiteando a Casa da Agricultura, Posto Fiscal, DER e antigo Fórum.