Polícia Civil registra morte de bebê de 50 dias de vida

Consta no BO que a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma casa no Jardim Balneário, onde teria ocorrido uma queda de uma criança, que já tinha sido resgatada e levada para o Hospital Regional (HR).

No local, estava apenas o pai do bebê. Ele disse aos policiais que saiu para trabalhar de madrugada e na cama ficaram dormindo a esposa e o bebê. Os demais filhos estavam em outra cama. Sua esposa ligou para ele dizendo que, “ao acordar, o filho de três anos estava dormindo na cama e sobre o bebê”. Ela contou que “rapidamente retirou o filho e notou que havia sangue no nariz e parte do corpo roxo”.