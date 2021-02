TUPÃ: Jovem de 27 anos morre em acidente entre moto e carro

Jéssica Martins, de 27 anos, faleceu em acidente que envolveu uma motocicleta e um carro em Tupã, no começo da noite desse sábado, dia 6. A colisão, ocorrida por volta das 18h39, no cruzamento da Avenida Brasil e Rua Nhambiquaras, ainda provocou ferimentos em outra mulher – não teve a idade divulgada – que estava na motocicleta, em companhia a jovem que veio a óbito.

Segundo informações fornecidas pelo cabo Urias da Polícia Militar, em entrevista à Rádio Tupã 105 FM, a motocicleta XRE 300 e uma picape Strada transitavam pela Rua Brasil, sentido Rua Nhambiquaras. “No cruzamento das vias, o condutor da Strada, um senhor de 82 anos, ao notar que o semáforo estava verde, tentou convergir para adentrar na Rua Nhambiquaras e a moto colidiu na lateral esquerda do carro”, disse o policial militar.

Devido o impacto, as duas mulheres que estavam na motocicleta caíram ao solo e com ferimentos foram conduzidas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã. A jovem de 27 anos, que estaria conduzindo a moto e no impacto o capacete se soltou de sua cabeça, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Sua acompanhante sofreu ferimentos, recebeu atendimento e ficou em observação. O condutor da Strada não ficou ferido.