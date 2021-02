Morre o ex-gerente regional da CDHU, Mauro Villanova, vítima da Covid-19

Morreu no fim da tarde desta segunda-feira (8) Mauro Villanova. Ele tinha 58 anos de idade e foi internado há cerca de uma semana na Santa Casa de Presidente Prudente com quadro grave de saúde provocado pelo coronavírus.

Nos últimos dias os exames apontaram em Mauro Villanova uma taxa de 90% dos pulmões comprometidos. Ele estava intubado e não resistiu.

Mauro Villanova, é de Presidente Venceslau, foi comerciante no ramo de carnes, e após deixar o açougue passou a atuar na política na sua cidade e membro do PSDB. Chegou a ocupar cargos na Associação Comercial e na Santa Casa venceslauense. Com muita proximidade junto ao deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), recebeu várias indicações e ocupou por muitos anos cargos públicos no Estado de São Paulo nas gestões do governador Geraldo Alckmin. Chegou a ser o Gerente Regional da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo na região de Presidente Prudente.

Nos últimos anos atuou junto ao empresário de educação Fernando Costa no grupo Uniesp. Mauro era casado e deixa os filhos.

Em função da morte ter sido provocada pela Covid-19 e seguindo o protocolo da doença não será realizado velório.

MAURO BRAGATO LAMENTA MORTE

Em sua rede social o deputado Mauro Bragato publicou uma foto de Villanova e uma mensagem em que lamenta a morte do correligionário de partido e ex-assessor. Leia abaixo.

“É com extrema tristeza que venho aqui dizer que perdemos um grande amigo que sempre esteve junto em todos os momentos.

Mauro Villanova era muito próximo e muito estimado, um grande amigo de jornada e vai deixar muita saudade.

Que Deus receba-o em Seus braços e que toda sua família posso ter força para suportar essa grande dor.

Vá em paz meu amigo, que Deus te abençoe sempre!”

Mauro Bragato.