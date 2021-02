Acusado de matar mulher e enteada de 9 anos e enterrar corpos em quintal é preso

O homem suspeito de matar a mulher e a enteada de apenas 9 anos em Pompeia, no interior de São Paulo, foi preso no começo da noite desta segunda-feira (8), em Campo Grande. Fabrício Buim Arena Belinato (MS) foi encontrado trabalhando em uma obra do Jardim Macaúba, na região sul da capital. As vítimas desapareceram em novembro do ano passado e, desde janeiro, o homem foi identificado como suspeito e era procurado