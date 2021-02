Grave acidente com vítimas da região deixa dois mortos e um ferido

Um grave acidente na manhã desta terça-feira (09) deixou duas vítimas fatais na rodovia BR‐376 próximo ao KM 129, próximo a Vila Alice em Ivinhema.

Segundo divulgou o portal “IViNotícias”, o caminhão carregado de sal bovino saiu de Presidente Prudente, quando passava pelo Distrito de Amandina a Ivinhema acabou perdendo o controle e saiu da pista, vindo a tombar.

Com o acidente uma mulher identificada como Tania Rampani de 42 anos e um jovem identificado como Vinicius Rampani Garcia de 20 anos, morreram no local, depois que um caminhão carregado com sal bovino capotou nas margens da rodovia. Um homem de 50 anos que era o condutor do caminhão foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado até ao Hospital Municipal em Ivinhema.

Além dos Bombeiros, a Polícia Civil de Ivinhema, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia Criminal de Nova Andradina estiveram no local.

As vítimas eram de Álvares Machado e Presidente Prudente.