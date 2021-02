Moto que havia sido furtada é encontrada parcialmente desmontada pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE) de Dracena, nesta terça-feira (9) conseguiu recuperar uma motocicleta com queixa de furto na cidade de Panorama, no dia 26/01/21. A motocicleta foi encontrada abandonada e, parcialmente desmontada em uma área verde, nos fundos de um loteamento em construção, em Dracena.

Agentes das Unidades Especializadas estavam em atividades investigativas momento em que localizaram a motocicleta em estado de abandono e parcialmente desmontada, em meio a um matagal, existente em área de um residencial em construção. Através de pesquisa dos sinais identificadores do chassi e do motor do referido veículo, foi possível constatar o registro de furto elaborado, na Delegacia de Polícia de Panorama, ocorrido no dia 26 de janeiro.

Foi requisitado exame pericial para o local e para o veículo encontrado. Posteriormente a motocicleta foi encaminhada à sede da DIG/DISE de Dracena e após contato com o proprietário, será realizado a entrega formal da mesma.

As investigações do caso serão compartilhadas com a Delegacia de Polícia de Panorama, visando identificar o autor do furto e dos possíveis receptadores.