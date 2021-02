Policial penal da Penitenciária de Flórida Paulista morre vítima da Covid-19

Um policial penal (antigo agente penitenciário), de 47 anos é nova vítima da Covid-19 entre os servidores do sistema prisional.

Segundo divulgado pelo blog leandroleandro2018.blogspot.com/, no final do mês de janeiro, o policial penal não estava se sentindo bem e foi afastado por médicos através de licença, porém, a situação se agravou e no último domingo ele procurou ajuda hospitalar com dificuldades em respirar e foi internado na Santa Casa de Adamantina onde por volta das 20h desta segunda-feira (8), sofreu uma parada respiratória e faleceu.

Ele atuava no turno II da carceragem da Penitenciária de Flórida Paulista onde estava lotado há 10 anos.

Sem velório, seu corpo foi sepultado às 8h30 desta terça-feira (9) no Cemitério de Adamantina.

Ainda segundo o blog, ele é a 40ª vítima da doença entre os policiais penais do Estado.

A partida precoce do policial penal deixou consternados os amigos de trabalho e familiares.





POSICIONAMENTO DA SAP

A reportagem do jornal e site Folha Regional encaminhou um pedido de informações sobre o real cenário da Covid-19 na Penitenciária de Flórida Paulista e aguarda um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária.