REGIÃO: Deputado Reinaldo Alguz pleiteia novos leitos de UTI para a Nova Alta Paulista

Nesta segunda-feira (8), o deputado estadual Reinaldo Alguz, esteve com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Na reunião o deputado levou o pleito da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) para instalação de novos leitos de UTI na Alta Paulista.

De acordo com o deputado, o secretário Marco Vinholi, firmou o compromisso de atender todos os prefeitos da região.

“Essa ação visa salvar vidas, bem como garantir um estoque de leitos suficiente para que nossa região não regrida no Plano São Paulo e, assim, manter a economia local funcionando, enquanto a vacinação não avança suficientemente”, afirmou Reinaldo Alguz.

Já nesta terça-feira (9), o deputado Reinaldo Alguz participou da reunião de líderes da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) com o governo do Estado, através do vice-governador Rodrigo Garcia.

Informou o deputado que na oportunidade, foram manifestadas as necessidades dos setores econômicos diante das fases do Plano São Paulo e esclarecido os números da saúde e da vacinação. “A perspectiva é que os maiores de 60 anos, que respondem por 75% das internações, sejam vacinados até abril”, informou o deputado.