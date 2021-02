Engavetamento na SP-294 envolve cinco veículos e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas em decorrência de um grave engavetamento ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Iacri na tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com as informações obtidas, o condutor de uma caminhonete, placa de Tupã trafegava no sentido Parapuã para Iacri, quando não se atentou para a fila de veículos a sua frente, motivado pelo sistema “Siga e Pare” existente nas obras da futura praça de pedágios.

A caminhonete colidiu violentamente contra a traseira de um veículo Gol, da Prefeitura de Tupã, que também atingiu uma picape Saveiro, também com placa de Tupã, e outros dois veículos, um de Assis e outro de Paraguaçu Paulista.

O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para o atendimento às vítimas, bem como equipes de socorro da concessionária Eixo. No Gol da Prefeitura de Tupã, que voltava de uma consulta médica em São José do Rio Preto, ficaram feridas as duas passageiras, mãe e filha, e o motorista, todos socorridos para Santa Casa de Osvaldo Cruz.

O motorista da caminhonete foi socorrido pela Unidade de Resgate para Santa Casa de Tupã. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrências.