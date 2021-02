FLÓRIDA: Vereadores pedem descontos em impostos municipais para os comerciantes

Na última sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, vereadores apresentaram requerimento solicitando à Prefeitura Municipal estudos visando a concessão de descontos e redução de impostos municipais aos comerciantes floridenses, uma vez que a maioria está em dificuldade em razão da pandemia da Covid-19 que tem prejudicado o funcionamento regular dos estabelecimentos comerciais.

Os vereadores ressaltaram o grande impacto financeiro em especial aos pequenos e médios comerciantes, sendo que muitos deles não têm condições para pagar o aluguel, funcionários, fornecedores, taxas e impostos.

Desta forma, apontam a necessidade de o poder público municipal adotar medidas com o intuito de auxiliar os comerciantes floridenses.

Os vereadores sugeriram várias situações que a Prefeitura Municipal poderia ajudar os comerciantes tais como: recolhimento de taxas e IPTU apenas em 2022; efetuar o pagamento do IPTU e de taxas após 70 dias da reclassificação para a fase verde; permitir o comerciante pagar 50% do IPTU e taxas, após 70 dias da reclassificação para a fase verde; desconto para pagamento à vista do IPTU e taxas.

E ainda os vereadores pedem informações de quais medidas a Prefeitura tomará para auxiliar os comerciantes floridenses que estão passando por dificuldades financeiras devido às restrições da pandemia da Covid-19, sendo que eles são geradores de impostos e empregos em Flórida Paulista, merecendo, portanto, atenção especial por parte da administração pública.

O requerimento foi aprovado por unanimidade, encaminhado ao prefeito Wilson Fróio Júnior e foi assinado pelos vereadores Rafael Gonçalves dos Santos (autor) e subscrito pelos vereadores: Tiago Ribeiro de Souza, João Batista Freschi (João Catenga), Roselino Alves de Souza (Gato do Ovo), Hermano Mota da Silva e José Ricardo David de Oliveira (Ricardo Motorista).