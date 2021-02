Polícia Militar recupera veículo que havia sido roubado e prende autor na SP-294

A Polícia Militar recuperou no final da tarde de ontem (9) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), uma caminhonete que havia sido roubada em Presidente Venceslau.

Segundo apurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional, os policiais do 25º Batalhão receberam o alerta via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e após tomarem ciência do roubo, realizaram patrulhamento com vistas ao automóvel.

Policiais avistaram a caminhonete no trevo de Ouro Verde e poucos instantes após, o veículo passou em alta velocidade com destino a Tupi Paulista, momento em que se iniciou o acompanhamento até Santa Mercedes onde está sendo construída a praça de pedágio.

No local o trânsito está funcionando no sistema PARE/SIGA e os policiais militares realizaram um bloqueio sendo possível abordar o autor e recuperar o veículo com o apoio de viaturas de cidades vizinhas e a Força Tática.

Segundo a PM, no banco da caminhonete, foi localizada uma arma de pressão modificada para calibre 22 com apenas uma munição.

O autor recebeu voz de prisão e foi levado para o Plantão Policial de Panorama onde a Polícia Civil determinou o recolhimento do mesmo que ficou à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.