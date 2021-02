Aos 90 anos, Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19

Silvio Santos foi vacinado contra a Covid-19 na tarde desta quarta-feira (10). Com 90 anos de idade, o dono do SBT foi um dos primeiros grupo a poder receber o imunizante.

Rebeca Abravanel, uma das filhas do apresentador, postou a imagem do pai logo após ser vacinado no Instagram e comemorou. “Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!”, escreveu ela na legenda.

Quem também comemorou a imunização do apresentador foi o governador de São Paulo, João Doria. “Silvio Santos, aos 90 anos de idade, recebeu hoje a vacina do Butantan aqui em São Paulo. Muito feliz por você, meu amigo”, disse o político.