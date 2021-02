FLORA RICA: Construção do Centro de Coleta Seletiva e Triagem segue em desenvolvimento

O prefeito Gica e os secretários municipais Neto Souza (Obras e Serviços) e Maurício Miranda (Administração) visitaram mais uma obra em andamento: a construção do Centro de Coleta Seletiva e Triagem.

A obra, retomada em setembro de 2020, vem sendo executada por meio de recursos próprios e está localizada no bairro Monte Cristo, entrada da cidade, na área que compreende as instalações do Distrito Industrial de Flora Rica.

“O Centro de Coleta Seletiva e Triagem, além de promover uma ação sustentável ao meio ambiente por meio da reciclagem dos resíduos sólidos, também garante uma oportunidade de renda aos florarriquenses, que poderão se integrar à cooperativa”, ressaltou o prefeito.

Apesar de já existir o serviço de coleta seletiva no município, vale destacar que todo material recolhido acaba sendo enviado às empresas parceiras. Com o Centro, a renda gerada pela comercialização desse material ficará no próprio município.