FLÓRIDA: Estado autoriza verba de mais de R$ 88 mil para Assistência Social

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Assistência Social vai receber um repasse de R$ 88.572,52 do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) para os FMAS (Fundos Municipais de Assistência Social).

O repasse foi oficializado nesta semana pelo governador João Doria e a secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, à todos os municípios paulusta.

A partir do repasse do FEAS, os municípios devem aplicar os recursos nos programas e serviços da rede de proteção socioassistencial de acolhimento a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social, sendo necessário que comprovem a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e do Plano Municipal de Assistência Social.

Em Flórida Paulista, o repasse anual será destinado para os serviços socioassistenciais.

Os projetos foram apresentado pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da secretaria de Promoção Social.

De acordo com a secretária de Promoção Social, Nayara Teixeira Nardin, a verba será aplicada no Centro de Atendimento – antigo projeto Raio de Sol (R$ 30.454,06), Centro de Atendimento do Distrito do Indaiá do Aguapeí (R$ 24.454,06), Lar dos Idosos (R$ 27.664,40) e Projeto Renascer – adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (R$ 6.000,00).