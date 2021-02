Força Tática apreende revólver e munições de calibre 38

As equipes de Força Tática foram ao endereço de trabalho do suspeito. Ele foi localizado e abordado, momento em que foram encontrados um aparelho celular e a quantia de R$ 447 em dinheiro dentro de sua pochete.

Na sequência, os militares foram até a casa do denunciado. No imóvel estava a esposa do homem, que autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a busca domiciliar.

Durante a revista no interior da casa, foi localizado, sobre o guarda-roupas no quarto do casal, um revólver de calibre 38, desmuniciado. No mesmo móvel, em meio aos lençóis e cobertas, havia uma caixa contendo 45 munições, também de calibre 38.