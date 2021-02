MARIÁPOLIS: Escolas municipais recebem visita técnica da Supervisão da Diretoria de Ensino de Adamantina

Na última terça-feira (9) a Secretaria de Educação de Mariápolis recebeu a visita técnica do supervisor da Diretoria de Ensino – Região de Adamantina, Hélio José dos Santos, recepcionado pelo secretário municipal Rodrigo Soares.

Na oportunidade, o representante da DE esteve em duas escolas municipais: na EMEF ‘Nelson Magnani’ e na Creche-Escola ‘Rute de Oliveira Casoti’.

Em reunião com as diretoras das unidades, Rosana Mendes de Carvalho e Sueli Costa, o supervisor passou orientações relacionadas ao retorno das atividades no ano letivo de 2021, assim como a respeito dos procedimentos a serem adotados pelas equipes escolares e quais os protocolos de segurança em saúde devem ser seguidos.

A Educação Municipal considerou a visita bastante esclarecedora e informativa, o que ajudará na retomada das aulas prevista para o próximo dia 22 de fevereiro.