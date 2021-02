OSVALDO CRUZ: Defesa Civil de Osvaldo Cruz recebe nova viatura e equipamentos.

Na última segunda feira (8), a Prefeitura e a Defesa Civil de Osvaldo Cruz receberam a visita do Deputado Estadual Mauro Bragato, do Coordenador Regional da Defesa Civil Estadual, Capitão Papotti e o diretor técnico regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado Francisco Tortorello (Xycão), para entrega de uma viatura e equipamentos para a Defesa Civil do município.

O valor do investimento é de R$ 100 mil, fruto de emenda de autoria do deputado estadual Mauro Bragato.

Para a coordenadora da Defesa Civil, engenheira Silvana Maciel, a viatura e os equipamentos como motosserra, gerador de energia, sistema de iluminação e até tendas fortalecem o trabalho da Defesa no município.

O órgão atua não só em casos de tragédias ambientais, mas também na linha de frente de enfrentamento da Covid-19.

“Agradeço ao Deputado Mauro Bragato, ao professor Francisco Tortorello e ao Capitão Bombeiro Papotti, além da Defesa Civil do Estado, assessor Kleber Bragato e vereadores”, disse a prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena.